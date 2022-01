La saga Nevermind continue. Spencer Elden, le bébé nu de la pochette de l'album culte, a déposé une nouvelle plainte ce mercredi après que la justice ait classé sa première plainte.

L'homme de 30 ans avait porté plainte fin août pour pornographie infantile, au motif que ni lui ni ses parents n'avaient autorisé Nirvana à utiliser son image "et certainement pas pour l'exploitation commerciale d'images à caractère pédopornographique de sa personne". Il demandait des dommages et intérêts, comme le permet une disposition fédérale avec les victimes de pédopornographie. Il souhaitait également modifier la photo de sorte qu'on ne voit plus ses parties génitales, au cas où il y aurait une réédition de l'album. Lors d'une interview, le batteur Dave Grohl avait déclaré qu'il n'y était pas opposé.

La pochette de Nevermind montre le bébé nu, âgé alors de quatre mois. On le voit nager dans une piscine, essayant d'attraper un dollar accroché à un hameçon. L'album s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde entier, faisant de lui une référence dans le domaine de la musique. Ses titres indémodables comme Smells Like Teen Spirit, Come as you are ou encore Lithium, sont comptés parmi les plus grands succès du groupe.

Le dossier avait ensuite été classé le 3 janvier parce que le plaignant n'avait pas répondu en temps voulu aux arguments que lui opposaient les avocats du groupe. Néanmoins, le juge avait autorisé Spencer Elden à déposer une nouvelle plainte dans un délai de dix jours, ce qu'il a fait ce mercredi. Il affirme ne jamais avoir reçu de compensation financière pour la photo et réclame 150.000 dollars de dommages et intérêts aux 17 personnes qu'il poursuit. Parmi ces derniers, on retrouve les anciens membres de Nirvana, les héritiers de Kurt Cobain soit Courtney Love, Guy Oseary et Heather Parry, mais aussi le directeur artistique de Nevermind et le photographe.

Dans leur réponse à la plainte initiale, les avocats de la défense avaient notamment soutenu qu'"Elden a passé trois décennies à profiter de sa célébrité en tant que "bébé Nirvana" autoproclamé". "Il a refait la photo en échange de rémunérations à de nombreuses reprises; il s'est fait tatouer le titre de l'album Nevermind sur la poitrine (...) il a dédicacé des copies de la couverture de l'album pour les vendre sur eBay et il a utilisé ce lien pour essayer de draguer des femmes", énuméraient-ils.

