Le batteur de jazz américain Jimmy Cobb, qui a réalisé le légendaire album "Kind of Blue" avec le trompettiste Miles Davis, est mort d'un cancer du poumon à l'âge de 91 ans à New York, a déclaré sa veuve Eleana Tee Cobb à la station de radio publique NPR.

Jusqu'à il y a quelques années, le musicien se produisait encore fréquemment, mais de plus en plus de médias faisaient état de sa maladie.

Né à Washington en 1929, Cobb a joué au cours de sa longue carrière avec de nombreux grands noms comme Billie Holiday, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bill Evans, John Coltrane, Wes Montgomery, Clark Terry, Cannonball Adderley, Sarah Vaughan, Stan Getz, Art Pepper, Gil Evans, Ron Carter et Paul Chambers.

Jusqu'à il y a quelques années, le musicien se produisait encore fréquemment, mais de plus en plus de médias faisaient état de sa maladie. Né à Washington en 1929, Cobb a joué au cours de sa longue carrière avec de nombreux grands noms comme Billie Holiday, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bill Evans, John Coltrane, Wes Montgomery, Clark Terry, Cannonball Adderley, Sarah Vaughan, Stan Getz, Art Pepper, Gil Evans, Ron Carter et Paul Chambers.