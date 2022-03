Chaque semaine, notre stagiaire se penche sur une chanson qui a marqué l'histoire de la musique. Cette semaine: Main Offender, un tube écrit par un compositeur fantomatique.

Le 10 avril 2000, le groupe suédois The Hives a sorti, sur l'album Veni Vidi Vicious, le titre Main Offender. Comme pour toutes les chansons du groupe jusqu'aujourd'hui, c'est au mystérieux Randy Fitzsimmons qu'on en doit la composition. Beaucoup de questions entourent ce personnage, mais très peu de réponses subsistent.

C'est lui qui serait à l'origine de la formation du groupe. Les membres de The Hives racontent qu'en 1993, Fitzsimmons les aurait tous contactés, par missive, pour leur donner rendez-vous dans la petite ville de Fagersta, où ils vivaient tous à cette époque. Depuis, Fitzsimmons gère tout ce que le groupe fait. Pourtant, personne ne l'a jamais vu ou aperçu.

De nombreuses apparitions équivoques

Tout au long de leur carrière, les Suédois de The Hives ont multiplié les clins d'oeil à Randy Fitzsimmons. Au début du clip de Main Offender, on peut apercevoir sa main signant un document de son nom. Sur le plan d'après, c'est une de ses déclarations qui nous est livrée: "Punkrock City n'est pas assez grande pour les deux. The Hives sont les bons, The Negatives [ndlr: leurs clones dans le clip] sont les mauvais. Capisce?"

Au dos de l'EP A.K.A I-D-I-O-T, sorti en 1998, on peut déjà voir une référence au mystérieux personnage. "Réalité ou fiction? Le cerveau criminel derrière le plan de The Hives. [...] L'insaisissable Randy Fitzsimmons doit encore être démasqué et localisé. La rumeur raconte que M. Fitzsimmons est l'homme derrière la grande arnaque de manipulation génétique du groupe de punk rock qui perturbe actuellement la fibre morale des jeunes de notre pays."

L'énigmatique Fitzsimmons fait aussi une apparition au dos de la pochette de l'album Tyrannosaurus Hives. Sur le recto, on voit les cinq membres du groupe, mais au verso, une paire de jambes supplémentaire apparaît. Il s'agirait en fait de celle de ce mystérieux sixième membre du groupe.

Au magazine NME qui les interrogeait sur leur leader, les Hives ont simplement répondu : "Nous n'avons jamais eu de leader, car nous avons toujours eu le sixième membre qui était le cerveau du groupe au début. C'était le gars qui nous a formés, Randy Fitzsimmons. Il est toujours là. Il fait partie du processus créatif."

Quelques pistes, mais rien de certain

Les soupçons se sont vite centrés sur le guitariste du groupe, Nicholaus Arson, autrement connu sous le nom de Nicholaus Almqvist. En 2002, le même magazine NME a mené l'enquête du côté de la STIM, l'équivalent suédois de la SABAM. L'organisme a révélé que Randy Fitzsimmons était en fait un pseudonyme et que tout l'argent allait au guitariste en question. Mais ce dernier s'est empressé de démentir les accusations. Il a expliqué qu'il avait enregistré ce pseudonyme pour pouvoir récupérer les droits du compositeur et ensuite, lui donner l'argent en main propre afin de garantir son anonymat. À ce jour, cette hypothèse n'a toujours pas été vérifiée, mais rien ne prouve son contraire.

La même année, dans l'émission Top of the Pops, le chanteur Pelle Almqvist a profité d'une performance live de Main Offender pour déclarer: "Au fait, les amis, Nicholaus Arson n'est pas Randy Fitzsimmons!"

Par la suite, il a souvent été demandé aux Hives de révéler l'identité de leur mentor. Dans une rubrique de leur site internet -qui n'est plus disponible aujourd'hui-, ils ont répondu: "Il ne veut pas que nous le disions et il a fait tellement de choses pour nous que nous pensons devoir honorer sa demande."

L'identité de "l'insaisissable Randy Fitzsimmons", s'il existe, reste donc un mystère. Coup de pub ou réalité? Même si certains noms comme Bill Drummond, Pete Waterman et Iggy Pop reviennent souvent sur la table, il est fort probable que nous ne saurons jamais qui il est vraiment.

Au fond, peu importe son identité

Qu'importe la réponse à la question "Qui est Randy Fitzsimmons?", The Hives restera un groupe d'exception. Avec des hymnes détonants comme Hate To Say I Told You So, A.K.A. I-D-I-O-T ou Walk Idiot Walk et leurs traditionnels costumes noir et blanc -qui font d'eux les musiciens les mieux habillés de la scène punk rock-, ces Suédois transpirent l'ambiance des concerts des années 60. Explosifs à chaque représentation, ils sont aussi capables de bercer leur public, particulièrement avec la chanson Blood Red Moon, qui n'est pas sans rappeler certains titres du grand Nick Cave.

Guillaume Picalausa

