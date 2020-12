La playlist alternative de 2020: 100 morceaux et 6 heures d'écoute à déguster

Julien Broquet Journaliste musique et télé

T'as essayé de te pendre avec des lacets de Converse après avoir écouté le dernier Strokes et les paroles d'Aya Nakamura te rappellent le journal intime d'une ado décérébrée ? Cette playlist de six heures et de 100 morceaux est (peut-être) faite pour toi...

1 Fois partagé

Fois partagé













© iStock