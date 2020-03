Concerts sur le Net, podcasts à écouter au coin du feu, "house" party via les réseaux sociaux, etc. Voici quelques pistes musicales pour traverser au mieux la période de confinement. Toujours ça que le corona n'aura pas...

L'image est forcément un peu surréaliste. Le samedi 14 mars, à Gand, le Kompass -(ré)élu meilleur club du pays aux derniers Red Bull Elektropedia Awards- diffusait en direct sa soirée sur Facebook. Derrière les platines se sont succédé Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano, One Track Brain et Massimo Mephisto. Pour l'occasion, toutes les lights et autres effets stroboscopiques ont bien été allumés, et le canon à fumée rechargé. Ce qui n'a pas empêché les DJ de jouer devant un dancefloor désespérément vide: comme tous les clubs de Belgique, le Kompass a en effet fermé ses portes jusqu'à début avril. C'est dans leur salon que les clubbers ont pu danser: le livestreaming de cette "lockdown party" a été partagé plus de 900 fois!

...