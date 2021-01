Avec Foutre le bordel, quatrième extrait de leur nouvel album à venir, les Français de La Femme montrent qu'ils sont prêts à en découdre avec 2021.

"On vient pas enfiler des perles / Les collabos on les emmerde / On garde le goût du scandale / Et dégueule-moi sur le trou de balle". La Femme continue de teaser son troisième album, tout en finesse.

Prévu pour le 2 avril 2021, Paradigmes promet d'être très varié, si l'on en croit les quatre extraits déjà dévoilés à ce jour. Tantôt variét'-trompette (Paradigme), tantôt disco-country (Disconnexion), tantôt psyché-éthéré (Cool Colorado), et ici électro-punkoïde, quelque part entre Bérurier Noir et Indochine.

"Toutes ces vidéos parodient les clichés de la musique du 20e siècle, des années 30 à nos jours. Ce nouvel album est une oeuvre musicale qui rend hommage à toute la musique du siècle précédent", expliquent-ils dans le communiqué de presse qui nous est parvenu. Sacré programme!

