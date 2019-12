La chanteuse de Roxette, Marie Fredriksson, est décédée

FocusVif.be Rédaction en ligne

La chanteuse du groupe suédois Roxette, Marie Fredriksson, voix des tubes It Must Have Been Love et The Look, est décédée lundi des suites d'un cancer, a annoncé mardi son manager.

Marie Fredriksson et Per Gessle de Roxette, ici à la télévision allemande en 2006. © REUTERS/Christian Charisius