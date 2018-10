La caresse Laurent Ancion, le tsunami Valeero et 5 autres nouveaux clips belges à découvrir

On commence cette sélection avec un clip qu'on vous offre en avant-première, pour une chanson dans laquelle on s'emmitoufle comme dans son plaid préféré, une tasse de thé à la main, devant un bon feu de bois en plein hiver. Soit En défiant la glace, nouvel extrait de Tout au bord, le premier album de Laurent Ancion sorti au printemps dernier. Un morceau piano/voix porté par un texte sur le fil, où le chant d'Ancion se croise avec celui, cristallin, d'une Françoiz Breut câline. Ça fond dans la bouche, pour reprendre les mots de notre rédac' chef... À voir sur scène ce dimanche 21 octobre, 16h, au Théâtre Jardin Passion à Namur.

Changement radical de registre avec Valeero, groupe stoner rock liégeois remarqué lors du Concours Circuit 2016 où il s'est fait les dents. On sent que de l'eau a coulé sous les ponts depuis et que la formule s'est affinée (nouveau batteur et nouveau son "straight to the point", nous dit-on). Charade et son clip dérangé sont comme un pot de fleur qu'on te lance en plein visage: merci pour l'intention, maintenant baston. On attend la suite avec impatience.

Encore une pirouette pour passer au clip suivant, signé Whocat et qui, lui, est plutôt du genre à vous coller un sourire jusqu'aux oreilles. "Ode à la joie, la diversité et la liberté" à l'image de son clip, All Good est le premier single extrait d'un album prévu pour mars.

Si Whocat s'inscrit clairement dans le paysage bruxellois, Romano Nervoso revendique quant à lui une fois de plus son italianité avec un clip très "parrain" pour le morceau western-spaghetti Meet the 300 Sicilians qu'on retrouve sur la bande-son de la série Mayans M.C., le spin-off de Sons of Anarchy.

...Romano Nervoso qui sera en première partie des Sore Losers pour une date au Reflektor (Liège) ce mercredi et une autre au Centre Culturel René Magritte à Lessines vendredi. Les Limbourgois viennent de sortir leur quatrième album, Gracias Señor, dont Dark Ride est le premier single.

Pas plus tard que samedi dernier, l'hyperactif Samir Barris a joué cinq concerts d'affilée avec autant de projets différents pour sa "folle journée". Lendemain de veille, titre qui pourrait sans doute être la bande son de son dimanche, est issu de son album solo Fin d'été et a désormais droit à un clip à la bonne humeur contagieuse...

On termine avec les deux soeurs de Wyld Roses qui sortent avec Feather Necklace leur tout premier morceau, dans un univers folk/pop frais à souhait. Le titre sera suivi d'un EP, Let Go, qui sera présenté le 30 octobre prochain à La Madeleine en première partie de Vance Joy.