Joie et éclectisme: Dour enjolive son line up de 23 artistes indé

L'été approche timidement, mais Dour ne passe pas par 4 chemins pour dresser une programmation haute en couleur. Parmi les pointures connus des festivals, nous retrouverons Metronomy, Fat White Family et le punk hardcore de Death Grips.

La scène émergente belge sera fédérée par le garage rock de Black Mirrors, la perle Claire Laffut, les jazzmen bruxellois de Commander Spoon, le rock progressif aux sonorités orientales de Phoenician Drive, mais aussi Glauque, La Jungle, Lenny Pistol, Martha Da'ro, Montevideo, Ozferti, Saudade, Sonnfjord et The Brums.

On continue avec Yonatan Gat, MNNQNS, Rendez Vous, Nakhane, Hubert Lenoir, Moonshine, Poerre Kwenders, Bambii et l'artiste VJ Boycott, l'Ougandaise Kampire et Kiddy Smile, adepte de la house queer kaleidoscopique des nineties.

Les derniers noms de la programmation électro seront annoncés vendredi prochain.