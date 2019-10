Jean-Claude Vannier fait chanter Mike Patton: "Il est capable de trucs hallucinants"

Julien Broquet Journaliste musique et télé

Sur Corpse Flower, l'arrangeur et compositeur Jean-Claude Vannier (Gainsbourg, Nougaro, Bashung...) s'amuse avec l'infatigable Mike Patton (Faith No More, Fantômas, Mr. Bungle...). Un remarquable album théâtral, décadent et drôle. Rencontre.

"Je n'aime pas les comparaisons. Dans le temps, on me disait: tiens, tu as pris un quatuor à cordes comme trucmuche. Mais mon pauvre vieux, le quatuor à cordes, ça existe depuis Mozart..."

Paris. La terrasse du Cuba, pas loin de l'Opéra Bastille. Jean-Claude Vannier est en avance et a déjà commandé son café. L'arrangeur et compositeur français qui a entre autres sublimé Brigitte Fontaine, Johnny, Polnareff et Barbara, Alain Bashung, Claude Nougaro et Françoise Hardy, celui qui a fabriqué Histoire de Melody Nelson avec Serge Gainsbourg et écrit Super Nana pour Michel Jonasz, est loin de faire ses 76 printemps. Sens de l'humour prononcé, esprit libre, éternelle fraîcheur et caractère trempé (il a refusé de parler à Gonzaï en raison du ton du magazine), Vannier aime les marges. Ou peut-être plutôt les interstices. "J'habite à deux pas d'ici. Quand j'ai acheté dans le quartier, alors fort populaire, tout le monde me disait que j'étais dingue. Maintenant, que les prix ont grimpé en flèche, ils pensent que c'était une super affaire. Mais c'est nettement moins bien."

