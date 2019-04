James Blake et Rosalía se cherchent dans le clip de Barefoot In The Park

James Blake a mis en image le titre Barefoot In The Park, son duo avec Rosalía, dont la voix chevrotante apporte une délicatesse magnifique à cette chanson. Réalisé par Diana Kunst et Mau Morgo, ce nouveau clip les lie dans une histoire d'éloignement entre deux personnes qui semblent s'être connues très jeunes, et qui se retrouvent dans une collision implicite et tragique. "Je te retrouverai là-bas, comme la rivière mène à la mer", chante ainsi Rosalía.