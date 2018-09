It it Anita: "Laurent a activement participé au son rock wallon"

Ed Sheeran, Kevin De Bruyne... Depuis quelques années, les roux ont la cote. Ils ornent même maintenant des pochettes de disque. Après avoir intitulé son premier album Recorded by John Agnello (et son successeur Agaaiin), le groupe liégeois It It Anita a appelé le nouveau Laurent en hommage à son fidèle ingé son Laurent Eyen. Jusqu'à lui faire les honneurs de son artwork. "Au début, on pensait partir sur Recorded by John Roo, son surnom, sourit le chanteur et guitariste Damien Aresta. Je connais Laurent depuis l'adolescence. On se croisait déjà du temps de nos premiers groupes. À l'époque, il faisait du grunge avec le comédien François Neycken. Puis, il a persévéré dans le son et ne l'a jamais vraiment quitté. Il y a dix ans, il a ouvert son studio à Sprimont. La ville du rock avec sa carrière d'extraction de pierre... Laurent a clairement façonné notre son. Et ce depuis le début. Il nous accompagne en tournée et, expédition aux États-Unis exceptée, il a été de tous nos enregistrements. Mais il a aussi bossé avec Sharko, Hollywood...