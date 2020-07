Hooverphonic, Goose et Milow se produiront les 28, 29 et 30 août à Namur

FocusVif.be Rédaction en ligne

Hooverphonic, Goose et Milow se produiront respectivement les 28, 29 et 30 août à la Citadelle de Namur, ont annoncé jeudi les organisateurs. Les concerts se dérouleront au Théâtre de Verdure et le nombre de spectateurs sera limité à 400 par date.

Hooverphonic