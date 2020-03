C'est déjà la 3e saison pour High & Fines Herbes, une série culinaire et de culture urbaine menée par le duo Caballero & JeanJass. Humour et camaraderie très présente, sur fond de cannabis et d'une mixtape riche en invités du rap francophone.

Les deux compères - Caballero & JeanJass - distraient Internet avec une troisième saison de leur show High & Fines Herbes. Une bande de rappeurs passionnés de bonne cuisine et de produits cannabinoïdes. Dans six épisodes de 30 à 40 minutes chacun, on va retrouver des épreuves pour élire le "poumon d'or", mais aussi des recettes et autres scènes d'absences cérébrales dues aux effets de la fumette.

Des avertissements signalent que l'émission est destinée à un public averti et est "réalisée par des professionnels". Il est demandé de ne pas reproduire les séquences chez vous, excepté les recettes présentées (avec ou sans extraits de THC). Après une saison 2 tournée en Catalogne, où les clubs de cannabis sont autorisés (mais difficiles à intégrer), revoici donc le duo le plus loufoque du rap belge dans une grande villa remplie d'invités.

Dans l'émission, l'influence d'une décennie de programmes à la sauce MTV se fait sentir aussi fort que les produits mis en valeur par le concept de "High & fines herbes". D'un côté: la présence de jeunes rappeurs comme Youv Dee ou Luv Resval à travers un concours pour les mettre au premier plan. De l'autre côté, on retrouve une recette par épisode, fil rouge de la série. D'ailleurs, un livre de cuisine reprenant toutes les recettes développées par de vrais chefs sera édité. Outre les six participants aux concours ainsi que les deux hôtes (et leur juge/DJ: Eskondo), on voit apparaître en bonus des ténors du rap francophone comme Lomepal, Roméo Elvis, le Roi Heenok ou encore Oxmo Puccino. Des amis de longue date dont les carrières ne sont plus à présenter.

Mais en toute logique, consommer et donc faire la promotion d'une drogue illégale en vidéo n'est pas bien vu par tous. L'illégalité est contournée en délocalisant le tournage là où le cannabis est dépénalisé, ainsi qu'en hébergeant les vidéos hors Belgique, afin d'éviter un maximum de problèmes lors de la diffusion. L'objectif est de ne pas être censuré par le CSA, comme pour l'ont été Les recettes pompettes de Mr Poulpe en France.

Alors que Caballero & JeanJass avaient annoncé ne plus produire d'album ensemble après leur trilogie Double hélice. On les imaginait travailler chacun sur un album solo, mais c'était sans compter la réunion provoquée par cette saison 3 de High & Fines Herbes. Après la diffusion de quatre des six épisodes ainsi qu'un morceau en rapport (Un cadeau avec Roméo Elvis et Slimka), apparaît la cover d'une mixtape. Au programme: 24 titres et une légion de featuring aussi variés les uns que les autres. Ce nouveau projet musical reste mené par le duo belge, et invite des artistes allant de Chilla ou Mister V à Rim'K en passant par Bigflo & Oli. En attendant sa sortie le 10 avril, de nombreux fans s'impatientent déjà devant la tracklist présentée.

Clément Larue

Les deux compères - Caballero & JeanJass - distraient Internet avec une troisième saison de leur show High & Fines Herbes. Une bande de rappeurs passionnés de bonne cuisine et de produits cannabinoïdes. Dans six épisodes de 30 à 40 minutes chacun, on va retrouver des épreuves pour élire le "poumon d'or", mais aussi des recettes et autres scènes d'absences cérébrales dues aux effets de la fumette. Des avertissements signalent que l'émission est destinée à un public averti et est "réalisée par des professionnels". Il est demandé de ne pas reproduire les séquences chez vous, excepté les recettes présentées (avec ou sans extraits de THC). Après une saison 2 tournée en Catalogne, où les clubs de cannabis sont autorisés (mais difficiles à intégrer), revoici donc le duo le plus loufoque du rap belge dans une grande villa remplie d'invités.Dans l'émission, l'influence d'une décennie de programmes à la sauce MTV se fait sentir aussi fort que les produits mis en valeur par le concept de "High & fines herbes". D'un côté: la présence de jeunes rappeurs comme Youv Dee ou Luv Resval à travers un concours pour les mettre au premier plan. De l'autre côté, on retrouve une recette par épisode, fil rouge de la série. D'ailleurs, un livre de cuisine reprenant toutes les recettes développées par de vrais chefs sera édité. Outre les six participants aux concours ainsi que les deux hôtes (et leur juge/DJ: Eskondo), on voit apparaître en bonus des ténors du rap francophone comme Lomepal, Roméo Elvis, le Roi Heenok ou encore Oxmo Puccino. Des amis de longue date dont les carrières ne sont plus à présenter. Mais en toute logique, consommer et donc faire la promotion d'une drogue illégale en vidéo n'est pas bien vu par tous. L'illégalité est contournée en délocalisant le tournage là où le cannabis est dépénalisé, ainsi qu'en hébergeant les vidéos hors Belgique, afin d'éviter un maximum de problèmes lors de la diffusion. L'objectif est de ne pas être censuré par le CSA, comme pour l'ont été Les recettes pompettes de Mr Poulpe en France. Alors que Caballero & JeanJass avaient annoncé ne plus produire d'album ensemble après leur trilogie Double hélice. On les imaginait travailler chacun sur un album solo, mais c'était sans compter la réunion provoquée par cette saison 3 de High & Fines Herbes. Après la diffusion de quatre des six épisodes ainsi qu'un morceau en rapport (Un cadeau avec Roméo Elvis et Slimka), apparaît la cover d'une mixtape. Au programme: 24 titres et une légion de featuring aussi variés les uns que les autres. Ce nouveau projet musical reste mené par le duo belge, et invite des artistes allant de Chilla ou Mister V à Rim'K en passant par Bigflo & Oli. En attendant sa sortie le 10 avril, de nombreux fans s'impatientent déjà devant la tracklist présentée. Clément Larue