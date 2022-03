Ce jeudi, un concert caritatif est donné au pied de l'Atomium. Des artistes de toute la Belgique s'y produiront. Les fonds récoltés seront reversés à Underground4Ukraine.

Afin de venir en aide à l'Ukraine, le Hangar, le Voodoo Village Festival, le Core Festival, le Listen Festival, le Fuse, le Mirano, Couleur Café et bien d'autres acteurs de la scène musicale bruxelloise organisent un événement caritatif au pied de l'Atomium.

Ce jeudi de 16h à 22h, plusieurs DJs et artistes issus de tous les horizons de la scène belge s'y produiront. L'ensemble des fonds récoltés sera reversé aux victimes de la guerre en Ukraine via l'association Underground4Ukraine.

La DJ liégeoise Karla Böhm ouvrira le bal accompagnée de Gael Kapenda. Les DJs Azo, Bendrik, Mankiyan, Nosedrip, Sara Dziri et DC Salas suivront. Le duo Alia et Lefto présentera également son projet King Halloumi et la Gantoise Charlotte De Witte viendra montrer de quoi elle est capable derrière les platines.

En plus de venir en aide à l'Ukraine, les organisateurs souhaitent faire passer un message fort: "L'art n'est pas juste décoratif ou distrayant; l'art fascine, stimule, propulse, fait bouger et crée des passions, des émissions et des nouvelles réalités." Le mot d'ordre sera que "la violence n'est jamais la solution".

Les billets sont en vente ici, mais les organisateurs indiquent qu'il est possible de donner plus que le prix de la place.

© DR

En France ce mardi 8 mars, Clara Luciani, Florent Pagny, Pascal Obispo, Julien Clerc, Indochine, Jane Birkin et quelques autres grands noms ont donné un concert caritatif diffusé en télévision, aux côtés de l'Orchestre National de France, de la talentueuse pianiste Khatia Buniatishvili, du musiciens de jazz David Encho et quelques autres sommités du milieu. Toujours en France, sur France Musique et Arte un concert de musique classique et de jazz pour la paix en Ukraine a aussi été donné.

En Angleterre, c'est la romancière J.K. Rowling qui a lancé un appel aux dons pour les enfants orphelins d'Ukraine via l'ONG Lumos qu'elle a cofondée en 2005. De son côté, elle s'est dit prête à donner jusqu'à 1 million de livres sterling.

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 7, 2022

Aux États-Unis, l'actrice originaire d'Ukraine Mila Kunis et son mari Ashton Kutcher ont lancé un GoFundMe afin de lever trente millions de dollars qu'ils redistribueront à plusieurs organisations qui agissent sur place. Ils y ont déjà mis trois millions de leur poche. L'activiste du groupe Pussy Riot, Nadejda Tolokonnikova, actuellement aux USA, enchaine les levées de fonds et les déclarations pour venir en aide aux civils ukrainiens.

En Ukraine, le groupe de métal Jinjer a mis en vente des produits dérivés dont l'entièreté des bénéfice sera reversée à "divers organismes de bienfaisance dans toute l'Ukraine pour aider avec des fournitures médicales et alimentaires, de l'eau, etc.", a-t-il indiqué sur un post un Instagram.

Dans un tout autre genre, ce mercredi l'Orchestre classique de Kiev a donné un concert sur la place Maïdan, autrement appelée place de l'Indépendance. Ce concert avait pour but de symboliser la résistance et les résilience des Ukrainiens tout en appelant à la paix. La vingtaine de musiciens ont notamment interprété l'hymne ukrainien et l'hymne européen.

Guillaume Picalausa

