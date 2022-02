Du 27 mars au 16 mai prochains, les Nuits Botanique font leur grand retour. 96 artistes viennent s'ajouter à la soixantaine de noms déjà annoncés en décembre 2021.

Cela fait déjà deux ans que les Nuits n'ont pas pu avoir lieu de manière "traditionnelle", au printemps. Mais elles feront cette année leur retour à la case de "premier festival de l'année". Comme d'habitude, les organisateurs nous servent un programme varié et on ne peut plus éclectique. Des artistes émergents, de Belgique et d'ailleurs, se partageront les différentes scènes avec des musiciens plus établis.

Parmi les nouveaux artistes annoncés cette semaine, du côté de la scène rock, punk et pop rock, on retrouve notamment Ivan Tirtiaux, les groupes My Diligence et Unik Ubik, mais aussi les Canadiens de Crack Cloud et la formation Robbing Millions XL qui présentera en avant-première son nouvel EP. Le collectif bruxellois BNRS sera aussi de la partie.

Les amateurs de rap et de hip hop seront aussi ravis avec la présence de Geeeko et de Glauque. Et ceux qui préfèrent la chanson française iront plutôt écouter la douce voix Antoine Wielemans ou de Coraline Gaye avec le groupe Brèche de Roland.

Anna Meredith sera aussi présente avec sa musique expérimentale. Judith Kiddo viendra nous présenter sa pop enchanteresse, la Bruxelloise K.Zia proposera son mélange de néo-soul et r'n'b soyeux, sans parler de Reinel Bakole qui nous charmera les oreilles avec sa musique aux influences afro-soul.

Le reste des nouveaux ajouts au programme, très nombreux, sont à découvrir ci-dessous:

Pendant les 3 semaines de concerts, en plus de tous ces artistes, vous pourrez aussi écouter notamment Belle and Sebastien, Fùgù Mango, Igorrr ou encore Gaëtan Roussel et Vendredi sur Mer.

Guillaume Picalausa

