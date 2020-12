Le Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé un appel à projets pour la réalisation de clips musicaux destiné à tous les auteurs-réalisateurs, qu'ils aient ou non déjà réalisé des clips, films ou autre contenu audiovisuel.

Le clip musical, qu'il soit réalisé en live action, en animation, de type documentaire, fictionnel ou expérimental, doit être conçu pour accompagner un morceau de musique clairement identifié, dont le musicien, la musicienne ou le groupe a une actualité et bénéficie d'un encadrement par une structure d'accompagnement professionnelle, explique le CCA.

La date limite de dépôt est fixée au mardi 12 janvier prochain à 16h59 et les candidats présélectionnés présenteront leur projet devant le jury le 2 février. L'aide, d'un montant de maximum 20.000 euros, doit être dépensée au bénéfice de personnes physiques ou morales résidant fiscalement en Belgique, stipule le Centre.

"La rencontre entre le monde du cinéma et de la musique est aussi essentielle que naturelle, et j'espère que cet appel à projets servira de point de départ pour de nouvelles collaborations", a déclaré la ministre de la Culture et des Médias, Bénédicte Linard.

