From Brussels with Love: 40 ans de la compile qui a placé la Belgique sur la carte new wave

Étienne Tordoir Photographe

Les Disques du Crépuscule, fondés par Annik Honoré et Michel Duval il y a 40 ans, fêtent leur anniversaire en ressortant leur première compilation, From Brussels with Love. Retour en images sur les concerts de quelques-unes des formations mythiques de cette époque dorée: Durutti Column, The Names, Polyphonic Size, A Certain Ratio, Honeymoon Killers...