Les représentations auront lieu les 1er et 2 juin. Le chanteur français vient de sortir son quatorzième album intitulé "À l'aube revenant".

Le chanteur français Francis Cabrel sera en concert le 1er et le 2 juin 2022 au Forum de Liège lors de son Trobador Tour.

Après un concert à Forest National, l'auteur-compositeur-interprète originaire d'Agen sera de retour en juin pour deux dates au Forum de Liège. "À l'aube revenant" est le quatorzième album studio de Francis Cabrel.

Un recueil de treize nouvelles chansons tant attendues depuis "In Extremis" publié il y a six ans qui sera au programme des deux concerts de l'artiste français.

Le chanteur français Francis Cabrel sera en concert le 1er et le 2 juin 2022 au Forum de Liège lors de son Trobador Tour. Après un concert à Forest National, l'auteur-compositeur-interprète originaire d'Agen sera de retour en juin pour deux dates au Forum de Liège. "À l'aube revenant" est le quatorzième album studio de Francis Cabrel. Un recueil de treize nouvelles chansons tant attendues depuis "In Extremis" publié il y a six ans qui sera au programme des deux concerts de l'artiste français.