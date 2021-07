Forcément, avec un hymne pareil, les Diables rouges sont obligés d'aller en finale...

Le Grand Jojo ayant annoncé sa retraite il y a quelques jours, qui pouvait bien prendre le relais pour supporter la Belgique à grand renfort de "Alleeeeez" et d'accordéon? Réponse: Pablo Andres, aidé de Roméo Elvis, Guihome vous détend et Michel Lecomte, pardi! Avant d'appuyer sur "play", soyez prévenus: tube footballistique oblige, c'est aussi bourré de clichés qu'efficace, et ça ne vous quittera pas l'oreille de sitôt. Ouh ouh ouh, y'a Lukaku...