Focus Music Box: on vous invite à un apéro musical chaque mercredi de l'été!

Tous les mercredis, du 8 juillet au 3 septembre, Focus Vif vous convie à ses apéros musicaux aux Casernes d'Ixelles, dans l'espace See U. Concert à 18h30, avec comme premiers invités: YellowStraps, "curated by" Five Oh.

Yellowstraps, premiers invités de notre Focus Music Box © Baudouin Willemart