Focus Music Box: les photos de Kidiot

Si le nom de Bert Ostyn ne vous dit rien, celui d'Absynthe Minded vous est probablement plus familier -le tube pop-rock doux amer My heroics, part one ou encore Envoi. Le Gantois se lance ces jours-ci dans un tout autre projet, baptisé Kidiot. Fruit de la collaboration avec Nick Defour (Stakattak), il a fait l'objet d'un premier album, The Swimmer, récréation volontiers "schizophrène", combinant rythmes décalés, refrains catchy et humour absurde.







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021







Kidiot © Etienne Tordoir Focus Music Box, 28 juillet 2021