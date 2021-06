Tous les mercredis, du 16 juin au 15 septembre, Focus Vif et Knack Focus vous convient à leurs apéros musicaux aux Casernes d'Ixelles, dans le cadre du See U [F]estival. Concert assis. Ouverture des portes à 16h00.

Comme l'an dernier, Focus ouvre sa "boîte à musique", au See U, à Ixelles. Plus que jamais, l'idée est de donner un espace et de la visibilité à des jeunes artistes que la crise du coronavirus a touchés souvent durement. Chaque mercredi de l'été, à 18h, la Focus Music Box proposera donc un live en mode after work (et pour l'instant en configuration assise), en invitant un groupe, sélectionné alternativement par le Focus Vif et nos collègues du Knack Focus. Après Morgan et The Haunted Youth, place cette semaine à Roxy Rose, l'un des secrets les mieux gardés de la scène (nu) soul belge, plébiscitée par des oreilles aussi exigeantes que celles de Lefto. Écoutez par exemple son récent Orange, petit bijou de groove poétique et sensuel.

Dès 18h, Au See U, Ixelles. Gratuit. Confirmez votre présence via l'événement Facebook. 1+1*: 1 boisson achetée, 1 boisson offerte * jusqu'à 18h30 et sur présentation de votre carte de membre Vif Club 2021, valable pour max. 2 personnes par carte.

Tout l'été, See U vous propose des activités variées: guinguette, concerts, DJ sets, cinéma en plein air, marchés, expos, ateliers pour enfants, guinguette pour se restaurer... Plus d'infos sur facebook.com/see.u.brussels

