Tous les mercredis, du 16 juin au 15 septembre, Focus Vif et Knack Focus vous convient à leurs apéros musicaux aux Casernes d'Ixelles, dans le cadre du See U [F]estival. Concert assis. Ouverture des portes à 16h00.

Dans un créneau indie pop de plus en plus prisé, la Bruxelloise Tessa Dixson constitue l'une des meilleures promesses du Royaume. Tout a d'ailleurs démarré sous les meilleurs auspices pour elle. Gagnante de De nieuwe lichting, le tremplin de Studio Brussel, écoutée aussi bien au nord qu'au sud du pays, la jeune femme pouvait espérer le meilleur démarrage possible. Quelques mois avant la sortie de son premier album, l'Ancienne Belgique annonçait même avant l'un de ses concerts: "Attention, 2020 sera l'année de Tessa Dixson!" C'était avant l'arrivée du Covid... Genesis, son premier album, produit par Reinhard Vanbergen (Das Pop), est en effet sorti le 13 mars de 2020. Soit le dernier jour de "liberté" avant l'entrée dans le premier confinement... Malgré cela, Tessa Dixson ne s'est pas démontée, creusant ses références dark pop, peaufinant son univers visuel et réfléchissant surtout à la meilleure transcription scénique de ses chansons. Ce qu'elle pourra enfin concrétiser l'automne prochain avec des concerts à l'AB et au Paradiso d'Amsterdam, et avant cela dans la Focus Music Box!

Ce mercredi 25 août dès 18h, au See U, Ixelles. Confirmez votre présence via l'événement Facebook. 1+1*: 1 boisson achetée, 1 boisson offerte * jusqu'à 18h30 et sur présentation de votre carte de membre Vif Club 2021, valable pour max. 2 personnes par carte.

Tout l'été, See U vous propose des activités variées: guinguette, concerts, DJ sets, cinéma en plein air, marchés, expos, ateliers pour enfants, guinguette pour se restaurer... Plus d'infos sur facebook.com/see.u.brussels

