Tous les mercredis, du 16 juin au 15 septembre, Focus Vif et Knack Focus vous convient à leurs apéros musicaux aux Casernes d'Ixelles, dans le cadre du See U [F]estival. Concert assis. Ouverture des portes à 16h00.

L'automne dernier, elle se retrouvait encore primée dans la catégorie Most Promising Artist des Red Bull Elektropedia Awards. De fait, à 20 ans à peine, la Bruxelloise Meyy a déjà réussi à faire pas mal parler d'elle, notamment grâce à un premier EP intitulé Spectrum. Au programme, un mix très actuel croisant dream pop, neo soul et r'n'b moderne, quelque part entre Jorja Smith et 070 Shake, ou même FKA Twigs dans ses moments les plus brumeux. Cela fait un moment que Charlotte Meyntjens tourne autour de la musique, de ses premières mélodies au piano à quatorze ans au premier morceau glissé sur SoundCloud deux ans plus tard. C'est sa collaboration avec le producteur L'étreinte -aka Lucas Roefmans, un pote de secondaire- qui va attirer l'attention. Notamment celle de Wouter Van Belle, producteur flamand superstar qui sort Spectrum sur son propre label. Entre-temps, le Covid est passé par-là, coupant court aux premières invitations en festival (Dour 2020). Mais il en faut plus pour décourager l'étudiante (elle suit un cursus d'ingénieure civile): d'ici la fin de l'année, elle devrait sortir un second EP, intitulé Neon Angel.

Ce mercredi 18 août dès 18h, au See U, Ixelles. Confirmez votre présence via l'événement Facebook. 1+1*: 1 boisson achetée, 1 boisson offerte * jusqu'à 18h30 et sur présentation de votre carte de membre Vif Club 2021, valable pour max. 2 personnes par carte.

Tout l'été, See U vous propose des activités variées: guinguette, concerts, DJ sets, cinéma en plein air, marchés, expos, ateliers pour enfants, guinguette pour se restaurer... Plus d'infos surfacebook.com/see.u.brussels

L'automne dernier, elle se retrouvait encore primée dans la catégorie Most Promising Artist des Red Bull Elektropedia Awards. De fait, à 20 ans à peine, la Bruxelloise Meyy a déjà réussi à faire pas mal parler d'elle, notamment grâce à un premier EP intitulé Spectrum. Au programme, un mix très actuel croisant dream pop, neo soul et r'n'b moderne, quelque part entre Jorja Smith et 070 Shake, ou même FKA Twigs dans ses moments les plus brumeux. Cela fait un moment que Charlotte Meyntjens tourne autour de la musique, de ses premières mélodies au piano à quatorze ans au premier morceau glissé sur SoundCloud deux ans plus tard. C'est sa collaboration avec le producteur L'étreinte -aka Lucas Roefmans, un pote de secondaire- qui va attirer l'attention. Notamment celle de Wouter Van Belle, producteur flamand superstar qui sort Spectrum sur son propre label. Entre-temps, le Covid est passé par-là, coupant court aux premières invitations en festival (Dour 2020). Mais il en faut plus pour décourager l'étudiante (elle suit un cursus d'ingénieure civile): d'ici la fin de l'année, elle devrait sortir un second EP, intitulé Neon Angel.