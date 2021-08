Tous les mercredis, du 16 juin au 15 septembre, Focus Vif et Knack Focus vous convient à leurs apéros musicaux aux Casernes d'Ixelles, dans le cadre du See U [F]estival. Concert assis. Ouverture des portes à 16h00.

Est-il possible de coincer les zozos de Spagguetta Orghasmmond dans une boîte, même celle de la Focus Music Box? Rien n'est moins sûr. "Monstruosité temporelle, responsable de mariages contre nature et d'anachronismes flagrants", Spagguetta Orghasmmond rassemble deux des chevilles ouvrières du Water Moulin et du Rockerill, lieux incontournables de l'underground du sud du pays s'il en est. Soit un axe Charleroi-Tournai pratiquant un mix improbable entre variété italienne, déglingue punk et coulées d'orgue Hammond vintage. Haut en couleur, le groupe est constitué de Tom Raznor, en charge des claviers baveux, et Barako Bahamas au crooning rital sous rilatine, rejoints par Stephen O'Maltine, responsable vicieux des batteries/percussions. Au See U, ils devraient enchaîner leurs plus grands hits, comme La Vicina, King of the Beach ou encore l'hymne L'Amour à Charleroi. Ouf, enfin l'été...

Ce mercredi 11 août dès 18h, au See U, Ixelles. Confirmez votre présence via l'événement Facebook. 1+1*: 1 boisson achetée, 1 boisson offerte * jusqu'à 18h30 et sur présentation de votre carte de membre Vif Club 2021, valable pour max. 2 personnes par carte.

Tout l'été, See U vous propose des activités variées: guinguette, concerts, DJ sets, cinéma en plein air, marchés, expos, ateliers pour enfants, guinguette pour se restaurer...

