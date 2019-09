Les Bruxellois de Fitz Roy ont trippé sur la fontaine Montgomery pour le clip de Peep, qui donne au morceau gras à souhait des airs psychédéliques. On en profite pour vous offrir des places pour un concert qu'ils donneront bientôt dans un lieu insolite...

Quant au concert secret, pour une centaine de personnes et sur invitation uniquement, il se tiendra le vendredi 4 octobre prochain et on ne peut évidemment pas vous en dévoiler le lieu, hormis que c'est à Bruxelles et que les boissons seront offertes. Mais on peut déjà vous dire que vous ne risquez pas d'en voir souvent là-bas et que ça risque d'être exceptionnel!

>> Pour tenter de gagner vos places, c'est par ici.

