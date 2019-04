La signification de cet EP The Joy Of Missing Out des Run Sofa est une expression renversée de FOMO (fear of missing out), la peur de rater quelque chose. Weird est une première mise en scène de cette pensée. Sortir, c'est bien. Se laisser surprendre par les circonstances et ne rien organiser serait encore mieux d'après eux. Tout comme zoner chez soi, redevenir soi-même après une rude journée, éviter les masses, les interactions futiles, et jouer... ce qui nous amène au plus fou dans cette histoire, un jeu d'arcade décliné pour chaque titre, créé en collaboration entre l'agence Carolo Haunted Tie et Run Sofa.

Avec humour et nostalgie, ces jeux veulent nous renvoyer 20 ans en arrière. Les Run Sofa ont l'esprit dans leur enfance, lorsque la Sega Megadrive chauffait durant des soirées entières et rassemblait des potes, des frères et soeurs. Pour Weird, Julien ou Antoine n'attendent que nous pour pousser des accrocs au selfie au bord d'une falaise. Plus on en dégage de la plateforme en un temps imparti, plus on gagne de points. En plus d'être très drôle, cette musique rap hybride est diablement magnétique.

Leur Release Party aura lieu le 29 avril à l'occasion des Nuits Botanique.