De nouveaux noms viennent s'ajouter à côté de Chinese Man, Gaël Faye, Suzane, Scylla et Asaf Avidan pour cette vingtième édition.

Du 28 au 31 juillet prochains, le festival Esperanzah se tiendra au sein de l'abbaye de Floreffe. Neuf nouveaux noms sont venus s'ajouter aux 16 autres déjà annoncés.

La chanteuse malienne Fatoumata Diawara viendra pour la deuxième fois sur la scène d'Esperanzah. Le collectif new-yorkais Hercules & Love Affair et le DJ français Myd feront aussi le déplacement pour présenter leurs projets électro derrière les platines du festival. Le DJ et producteur anglais Vandal sera également de la partie.

Parmi les autres nouveaux noms annoncés, on compte aussi Hempress Sativa et son reggae aux influences hip-hop et R&B, les jazzmen roumains de Taraf de Caliu et la chanteuse aux textes engagés, Noga Erez, qui nous vient de Tel Aviv.

Le groupe de rap-rock puissant Ausgang, mené par la chanteuse Casey, viendra présenter son album Gangrène aux festivaliers. Tandis que le collectif Phelimuncasi, originaire d'Afrique du Sud, les fera danser en mêlant de la house à la musique et au patrimoine de leur pays.

Tous ces noms viennent s'ajouter à ceux d'Hilight Tribe, Scylla, Dope Saint Jude, Sarah Hebe, DJ Marcelle, Sopico et La P'tite fumée ainsi qu'à tous ceux annoncés en février.

Tickets disponibles sur www.esperanzah.be

