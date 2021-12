La reine de la néo-soul a lancé sa propre station sur Sonos Radio, Badubotron, en octobre dernier. On vous offre un kit comprenant une enceinte intelligente assortie de l'encens spécialement conçu par l'artiste.

En septembre, Sonos a annoncé ses nouvelles stations d'artistes pour l'automne. Parmi les nouveautés, une station créée par Erykah Badu, et une station créée en collaboration avec Impulse! Records, un grand fan de jazz et le légendaire joueur de basket-ball Kareem Abdul-Jabbar.

La station d'artiste d'Erykah Badu, Badubotron, a été lancée le 20 octobre. Ceux qui connaissent Erykah Badu sont familiers avec son style unique et sa contribution musicale aux genres néo-soul et R&B.

Pour améliorer encore l'expérience, Erykah Badu fournit l'encens qui "a l'odeur de son super pouvoir, à savoir son vagin". Tout un programme!

