"Donc ça, c'est la casquette de la teuf. Je vais te la passer et tu vas faire la teuf, OK?" Six dates en sept jours: vous avez suivi leurs aventures de tournée sur notre compte Instagram qu'ils avaient "piraté" pour l'occasion: retrouvez ici le film-souvenir qu'Endless Dive a ramené de France.

Et comme ils avaient fait ça de main de maître, on a eu envie de réitérer l'expérience du "takeover Instagram" ce 25 avril avec Luik Records, de manière éclair à l'occasion des Nuits Bota. C'est que le label liégeois a réussi à placer pas moins de quatre groupes de son catalogue (!) dans les différentes salles du Botanique ce soir: Lysistrata et Endless Dive (Chapiteau, avec Zeal & Ardor), Annabel Lee (Orangerie, avec Blood Red Shoes) et Lenny Pistol (Grand Salon, avec Bakar).