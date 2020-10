Pour ceux qui l'auraient manqué aux Nuits Bota, ceux qui ne peuvent pas attendre sa venue à l'Ancienne Belgique, le 24 avril prochain (c'est loin, c'est vrai), et bien sûr pour tous les autres curieux, on vous propose en exclusivité ce mini-concert aussi intime qu'intense de celui qui endossait la casquette de rédac' chef de Focus il y a quelques semaines.

"C'était en juin dernier, l'Europe déconfinait prudemment, le soleil cognait sur la ville et l'été gardait toutes ses promesses. Nicolas Michaux et ses musiciens ne s'étaient pas revus depuis des mois, ils étaient heureux de se retrouver. Ce jour-là ils décidèrent de jouer et d'enregistrer 5 morceaux issus du nouvel album de Michaux: Amour Colère."

"La joie des retrouvailles laissa alors place à un moment suspendu et concentré. Enregistré dans le local de répétition de Michaux et ses soldats de l'amour, dans une ancienne salle de projection de l'armée belge située dans un parc bruxellois, ce petit film est une plongée dans l'univers unique et chaleureux de Nicolas Michaux. La session, par la finesse du jeu et des arrangements déclinent les chansons d'Amour Colère dans des versions à la fois fragiles et majestueuses."

Setlist: Amour colère / Harvesters / Enemies / Parrot / Nos retrouvailles

(Re)lire notre interview de Nicolas Michaux: Amour, colère et beauté ainsi que son édito pour Focus.