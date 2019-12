Des drapeaux flamingants du Pukkelpop à l'affiche paritaire du Primavera, les grands rendez-vous musicaux sont sortis de leur bulle, parfois contraints et forcés.

L'anniversaire aurait dû être célébré en grande pompe. Il y a cinquante ans, Woodstock cristallisait non seulement l'esprit d'une époque mais aussi une certaine mythologie du festival rock dans l'esprit collectif. Un demi-siècle plus tard, une nouvelle édition rassemblant les plus grandes stars du moment était d'ailleurs prévue. Las, les organisateurs devront annuler quelques semaines avant la date, faute, notamment, de financement. Un plantage symbolique? De fait, depuis les "trois jours de paix et de musique" de 1969, les idéaux hippies ont vécu, tenant désormais davantage du folklore. L'utopie communautaire a cédé le pas au grand divertissement, guidé par des impératifs économiques souvent imposants. There's no business like show business, qu'ils disaient. Et pourtant...

