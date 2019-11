Écouter les Smiths et Morrissey en 2019, ce n'est pas soutenir le Brexit, pas plus que danser sur Michael Jackson et apprécier les films de Roman Polanski, ce n'est cautionner le viol et la pédophilie. Comme ça n'a pas l'air évident pour tout le monde, ce Crash Test S05E10 vous prend par la main pour vous rappeler une évidence: la séparation de l'art et de l'artiste, c'est gravé dans le marbre. Sinon, on vire tous Charles Bronson.

Ce vendredi, j'ai racheté Meat Is Murder, l'album que les Smiths ont sorti en février 1985. Marre de l'écouter en MP3 ou sur YouTube, perdu le vinyle il y a bien longtemps déjà, visiblement jamais eu le CD. 5 balles au soldeur et cette affaire était réglée. Pas le moindre regard de travers, pas la moindre gêne. Les Smiths fin 2019, si on en croit Twitter du moins, c'est pourtant quasi un crime de la pensée. Suite à ses dernières singeries, tout un tas de fans ressentent en effet vis-à-vis du chanteur Morrissey un dégoût définitif et considèrent qu'acheter sa musique, neuve mais aussi ancienne, et aller à ses concerts, c'est se montrer complice d'une personnalité d'extrême droite. J'en ai vu proposer plus qu'un boycott temporaire, carrément qu'il soit dévalorisé et gommé de la grande histoire de la pop. Il se partage aussi beaucoup de chroniques où d'anciens fans expliquent leurs tourments intérieurs à voir ainsi une idole de jadis partir complètement en saucisse. Je ne comprends pas trop ça. Je trouve même carrément effrayant qu'on en soit à très sérieusement remettre en question la démarcation entre la production artistique et la personne qui la produit. Louis-Ferdinand Céline: génie littéraire, pure ordure... Ça me semblait tout de même réglé depuis longtemps, ce genre d'enroule: l'un n'empêche pas l'autre et inversement, laissons la justice faire son travail et le commerce le sien.... C'est quoi d'ailleurs, la suite? Un casier judiciaire vierge et un certificat de bonne vie et moeurs avant la permission de chanter des chansons et de tourner des films?

