Le festival de Dour testera pour sa 31e édition, du 10 au 14 juillet prochain, un nouveau système de poubelles pour les gobelets de boissons, dans une tentative de rendre l'événement plus "vert", ont annoncé les organisateurs vendredi. L'initiative est issue d'un partenariat avec Fost Plus, l'ASBL qui gère en Belgique les collectes, le tri et le recyclage des déchets d'emballages ménagers.

Une des difficultés rencontrées par les organisateurs d'un événement comme le festival de Dour, avec ses plus de 228.000 festivaliers l'an dernier, est l'incompréhension autour de la poubelle adéquate pour les différents gobelets de bière, soft, etc., explique Damien Dufrasne, directeur du festival. Chez nous, c'est bien dans la poubelle "résiduelle" que ces gobelets doivent normalement atterrir, direction l'incinérateur, mais le système de tri est différent d'un pays à l'autre et nombre de festivaliers, notamment étrangers, finissaient par mélanger les poubelles.

Un nouveau système a donc été imaginé, une nouveauté pour la 31e édition: le festival a fait le choix de continuer avec des gobelets jetables, mais qui seront uniformisés au niveau de leur composition (uniquement du PP, polypropylène) et, finalement, intégralement recyclés. Ils s'accompagneront en effet d'un système de tri simplifié: les gobelets devront, comme tout autre contenant de boisson du festival (canettes, bouteilles plastiques), être jetés dans la poubelle bleue, sur le site du festival lui-même.

Cette poubelle bleue sera confiée à une entreprise partenaire qui trie par reconnaissance optique le contenu, séparant bouteilles PET, canettes et gobelets. Ces derniers ayant tous une composition identique, leur transformation en paillettes ou granulés pour réutilisation du plastique ne posera pas de problème. "Il fallait pouvoir créer un flux suffisamment grand et uniforme", explique Steven Boussemaere, directeur projets et développement chez Fost Plus. "Ce que Dour a obtenu en exigeant de ses différents fournisseurs que les gobelets de boisson soient tous fabriqués uniquement en PP, plutôt que des mélanges de différents types de plastique."

Selon Fost Plus, la récolte des déchets PMC au festival de Dour tourne habituellement, sur une édition, autour des "17 tonnes au total". En y ajoutant les gobelets, "on vise au moins 20 tonnes cette année", ajoute Steven Boussemaere, qui laisse entendre que ce projet-pilote, en cas de succès, pourrait se voir étendu à d'autres événements du genre.