Dour, Ardentes, Couleur Café: premiers noms et premiers tickets

La 13e édition des Ardentes qui se déroulera du 4 au 7 juillet prochain sera la dernière édition s'implantant sur le site de Coronmeuse à Liège. Après la mise en vente de 2.000 pass "Very Early Bird" écoulés en moins d'un week-end, le festival propose une nouvelle vague de vente dès vendredi 11h et annonce les premiers noms d'artistes qui seront présents lors de cette édition. Parmi eux, Hocus Pocus, le groupe hip-hop aux influences jazz, les membres du collectif Columbine, Hugo TSR du TSR Crew, le rappeur Dosseh, RK dont l'album Insolent avait fait exploser les plateformes de streaming et l'anglais Scarlxrd. Les premières têtes d'affiches seront quant à elles, communiquées avant la fin de l'année.

Infos: www.lesardentes.be

La prochaine édition du célèbre festival de Dour, qui aura lieu du 10 au 14 juillet, dévoile déjà deux premières têtes d'affiches: A$AP Rocky et Disclosure. Venant pour la première fois au festival, le rappeur new yorkais se produira sur la Last Arena le 14 juillet. Quant au duo composé des frères Lawrence, leur DJ set fera danser les festivaliers jusqu'au bout de la nuit le 12 juillet. Les premiers pass de cette édition seront en vente dès 11h le 5 décembre au lendemain de l'annonce des nouveaux noms qui se produiront lors de ce 31e Dour Festival.

Infos: www.dourfestival.eu

Pour sa 30e édition, Couleur Café promet une édition inoubliable avec de nouvelles surprises, de nouveaux lieux cachés ainsi qu'une multitude de choix musicaux. Hip-hop, reggae, soul, funk, techno... Le festival, qui s'établira dans le parc d'Osseghem pour la troisième fois consécutive, et aura lieu les 28, 29 et 30 juin 2019. Des tickets "Early Bird" sont en vente dès aujourd'hui sur le site officiel du festival. Ceux-ci comprennent des Combi 3 Days avec ou sans possibilité de camping à prix avantageux.Ces formules sont disponibles en nombre limité (au plus tard) jusqu'à la mi-janvier, date à laquelle débutera la prévente normale des tickets. Pour mettre ses festivaliers à contribution, Couleur Café avait organisé une wish list où ceux-ci pouvaient indiquer plusieurs artistes qu'ils voudraient voir se produire sur scène, parmi eux: Romeo Elvis, Angèle, Jorja Smith, Major et Coely. Reste à voir si Couleur Café réussira à les débaucher pour le prochain été...

Infos: www.couleurcafe.be

Emilie Petit