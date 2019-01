Des vélos, un fond vert et beaucoup d'humour: le nouveau clip de Fabiola est là!

On vous a déjà dit à plusieurs reprises tout le bien qu'on pense de Fabiola, le nouveau groupe de Fabrice Detry (Austin Lace, Tellers, etc.). Voici en avant-première le nouveau clip du groupe, Shit Is Coming Back, réalisé par Le Copinage, qui résume bien l'esprit: lumineux, pop et frais, sans oublier une délicieuse pointe de cynisme.