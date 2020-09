Le compositeur Frédéric Devreese, considéré comme le père de la musique de film belge est décédé lundi à Bruxelles des suites d'une courte maladie, a annoncé le centre culturel Flagey.

Fils du compositeur et chef d'orchestre Godfried Devreese, Frédéric Devreese est né en 1929 à Amsterdam et a étudié la composition au Conservatoire royal de Bruxelles auprès de Marcel Poot et, par la suite, en Italie, auprès de Ildebrando Pizzetti.

Ses compositions ont abordé tous les genres: opéra, ballet, orchestre, musique de chambre, piano ou encore choeurs et chansons. Mais il se fera surtout connaître pour ses compositions de musique de films, dont presque toutes les réalisations d'André Delvaux, mais également d'autres de Marion Hänsel, Hugo Claus, ou encore Lieven Debrauwer.

Il a, par ailleurs, dirigé de nombreux orchestres, dont l'Orchestre philharmonique de la BRT. Son Concerto pour piano n°4 avait été choisi en 1983 comme oeuvre imposée lors du Concours international Reine Elisabeth à Bruxelles.

