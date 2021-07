Le membre fondateur et batteur du groupe de métal américain Slipknot, Joey Jordison, a est décédé lundi à l'âge de 46 ans, rapportent plusieurs médias américains, dont Rolling Stone et CNN, citant un représentant de ses proches.

Le quadragénaire est décédé paisiblement dans son sommeil, selon ce porte-parole qui n'a pas spécifié de cause du trépas.

"Le décès de Joey nous laisse le coeur vide et un sentiment de tristesse indescriptible", font savoir ses proches dans une déclaration, que demande aux amis, fans et journalistes le respect de leur intimité. Une cérémonie de funérailles privée est prévue.

Le batteur, qui contribuait aussi à la rédaction des paroles des chansons du groupe, a fondé Slipknot en 1995 à Des Moines dans l'Etat américain d'Iowa.

La formation s'est rendue populaire à la fin des années 90 avec son image sombre et chaotique, les membres apparaissant généralement masqués.

Slipknot a vendu des millions de disques dans le monde bien que nourrissant la controverse pour de paroles violentes.

Le groupe a annoncé se séparer du batteur Jordison en 2013, qui a plus tard confirmé être atteint d'une maladie neurologique.

Le bassiste Paul Gray, autre membre fondateur, est décédé d'une overdose à l'âge de 38 ans.

