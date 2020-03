Le batteur Bill Rieflin, qui a joué avec plusieurs grands groupes, est mort à l'âge de 59 ans, confirme le fondateur du groupe King Crimson, Robert Fripp, au site ultimateclassicrock.com.

La carrière de Bill Rieflin a démarré dans sa ville natale de Seattle. Il a joué sur l'album iconique "The Land of Rape and Honey" (1988) du groupe Ministry. Lassé par l'évolution du groupe après plusieurs années, il avait refusé de jouer avec eux sur une version de "Lay Lady Lay", le tube de Bob Dylan, enregistrée pour l'album "Fifth Pig" (1996). Il quitte alors le groupe.

Il se retrouve ensuite entre autres avec Nine Inch Nails, où sa batterie résonne sur le double album "The Fragile" (1999). Bill Rieflin a aussi joué avec R.E.M., en particulier sur leurs trois derniers albums: "Around the Sun" (2004), "Accelerate" (2008) et "Collapse into Now" (2011).

Ami du guitariste Robert Fripp, Bill Rieflin rejoint le groupe expérimental progressif King Crimson en 2013. Le batteur a fait une tournée avec eux et a joué sur leurs cinq albums live suivants. Bill Rieflin a pris une année sabbatique en 2019. La cause de sa mort n'est pas précisée.

