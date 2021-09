Le bassiste Alan Lancaster, l'un des membres fondateurs du groupe de rock britannique Status Quo, est décédé à l'âge de 72 ans. Le musicien souffrait depuis un certain temps de sclérose en plaques (SEP), annonce le journaliste musical Craig Bennett sur Facebook au nom de la famille Lancaster dimanche.

Le bassiste est décédé dimanche matin entouré de sa famille à son domicile en Australie. "C'était un mari, un père et un grand-père dévoué et aimant. Sa famille a toujours été la plus importante pour lui", précise Craig Bennett au nom de l'épouse du musicien.

Le musicien était l'un des membres originaux de Status Quo avec le leader Francis Rossi et le guitariste Rick Parfitt, décédé en 2016. Lancaster a fait partie du groupe de 1967 à 1985 et peut être entendu sur quinze albums. Il a également collaboré sur les tubes Something You Want et Down, Down.

Le bassiste a quitté le groupe en raison de désaccords avec les autres membres. En 2013, il a rejoint à nouveau temporairement Status Quo pour une tournée au Royaume-Uni. Après avoir déménagé en Australie dans les années 1980, il forme le groupe The Bombers. Il a également fait brièvement partie des Party Boys.

