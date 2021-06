Pas encore de Couleur Café dans le format qu'on connaissait avant la pandémie, mais un tout nouveau projet nommé Gate, à Anderlecht. On vous explique.

Le festival bruxellois allait-il vraiment pouvoir rester portes closes une deuxième année consécutive? Que nenni: si l'édition 2021 de Couleur Café, qui aurait dû avoir lieu ce week-end, a bel et bien été annulée, un projet cousin lui permet de voir la lumière au bout du tunnel.

Gate, c'est son nom ("un titre ouvrant littéralement les portes vers la liberté et faisant rêver de voyages"), aura lieu à Anderlecht le dernier week-end d'août et le premier week-end de septembre. Plus précisément sur le site industriel Studio CityGate, en reprenant "les ingrédients immanquables de Couleur Café les influences mondiales, la fête, des musiques de qualité et des fans ravis - et ce, pendant 8 jours".

L'affiche sera dévoilée le 2 juillet prochain, mais on sait déjà qu'elle réunira des noms rap, reggae, dub, soul, jazz et funk, ainsi que des DJ sets, comme à l'habitude du festival, et que le tout sera enrichi de surprises "typiquement CoulCaf: des fanfares, des expos interactives, des graffitis en direct, une multitude de projets artistiques et des cuisines succulentes dans un décor industriel mis à l'honneur".

Les tickets pour les jeudis, vendredis et samedis seront vendus pour la modique somme de 18 euros en prévente (25 euros sur place), et les dimanches seront gratuits, "sans concerts mais avec une ambiance incomparable".

Gate, du jeudi 26 au dimanche 29 août et du jeudi 2 septembre au dimanche 5 septembre 2021. Infos: gate.couleurcafe.be (à partir du 2/7)

