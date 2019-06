Samedi soir, sur le coup de minuit, du côté de la Green Stage, Annabelle , présentatrice historique de Couleur Café, remettait les choses en perspective : il y a 25 ans, le festival déménageait (déjà) des Halles de Schaerbeek pour investir le site de Tours & Taxis. Il y a 25 ans, également, Hamza naissait à quelques kilomètres de là, du côté de Laeken. La vie est bien faite : un quart de siècle plus tard, il était l'une des têtes d'affiche du week-end.

En 1994, le festival bruxellois faisait pour la première fois de la place au hip hop - en invitant IAM. Entre-temps, le genre est devenu l'une des grosses composantes de l'affiche, en particulier ces dernières années. Quelque part, elle lui a permis de rajeunir un public qui avait tendance à vieillir et s'enfermer dans des habitudes world un poil trop tranquilles. Couleur Café ne l'a plus fait en ponctuant sa programmation de quelques noms de ci de là. Mais en creusant réellement le créneau. Pour le meilleur et donc aussi, parfois, pour le pire.

...