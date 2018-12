Concours Circuit: les photos de la finale au Bota (et tous les prix remis)

Saudade: premier prix, prix coup de coeur d'Amplo, du Conseil de la Musique, du Rubens Studio et de l'Attic Studio, ainsi que les prix du Reflektor et de l'Open Jazz Festival où ils seront programmés;

Glauque: second prix, prix coup de coeur de Club Plasma, du Studio des Variétés et de Thinkntalk, ainsi que les prix du Botanique, des Ardentes, du Blue Bird, du Bucolique, du Cabaret Vert, du Dour Festival, du Lasemo, du Verdur et du Welcome Spring où ils seront programmés;

Endless Dive: prix coup de coeur de Luik Records et du Centre culturel René Magritte, ainsi que les prix de Silly Concerts, du Bear Rock, du Ward'in Rock et de Beauraing Is Not Dead où ils seront programmés;

Soror: prix de l'Eden, du Bucolique et de Stoemp!/Be For Music où ils seront programmés;

Loka and the Moonshiners: prix coup de coeur de Depot 214 Records et de Stagg, ainsi que le prix du Belvédère où ils seront programmés.

On s'en voudrait de ne pas signaler que Glauque et Soror ont chacun sorti un clip à la veille de la finale, qui sont à voir ici (Glauque - Robot) et là (Soror - Wish).