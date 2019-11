Le 25 octobre, alors que débutait la vente des billets pour le concert de Nick Cave au Sportpaleis d'Anvers, certains privilégiés avaient déjà eu l'opportunité d'en acheter à l'avance. La raison? Spotify.

Le service de streaming offre l'opportunité à ce qu'il appelle des "supers fans" d'accéder à l'avance aux préventes des billets de concerts de leur artiste favori. C'est ce qui est arrivé aux fans de Nick Cave. Le chanteur australien se présentera en concert dans la célèbre salle anversoise en avril 2020 et si les billets pour son concert ont été mis en vente pour le public le 25 octobre, les "supers fans" de l'artiste ont eu accès à une vente exclusive. Ces "supers fans" ont, en plus des places de concerts, la possibilité d'acheter des produits dérivés exclusifs, uniquement disponibles via Spotify.

"Depuis plusieurs mois, Spotify donne une longueur d'avance à ses utilisateurs pour participer à des grands concerts", explique Stefan Esselen de Tele Ticket Service à Het Nieuwsblad. "Nous ne sommes que l'intermédiaire; la prévente des billets est organisée au niveau international entre l'artiste, sa direction et le streamer. Spotify reprend ainsi le rôle des fan clubs traditionnels ou des newsletters par e-mail."

Comment devenir super fan?

Les supers fans sont les auditeurs que Spotify considère, grâce à une base de données, comme de grands admirateurs de l'artiste. Si vous faites partie de cette base de données, un email vous sera envoyé afin de bénéficier des avantages proposés. Devenir un super fan est possible pour tout le monde: les abonnés premiums y ont droit, tout comme les utilisateurs bénéficiant uniquement de la version gratuite de Spotify.

Audry Losada Valle