D'abord membre de Kids Galahad and The Eternals et de The Saints, il est considéré comme l'un des pionniers du punk rock en Australie et dans le monde entier. Il nous a quitté ce samedi 9 avril.

Dans un message sur leur page Facebook, les membres du groupe australien The Saints ont annoncé la mort de leur chanteur Chris Bailey qui s'est éteint le samedi 9 avril. Les circonstances de sa mort n'ont pas été divulguées.

It is with great pain in our hearts that we have to inform you about the passing of Chris Bailey, singer and songwriter... Posted by The Saints (Official) on Sunday, April 10, 2022

Né au Kenya de parents irlandais, il a grandi à Belfast jusqu'à ses sept ans, l'âge auquel il a immigré en Australie avec ses proches. En 1973, il a créé le groupe de rhythm and blues et de garage rock Kid Galahad and The Eternals avec Edmund Kuepper et Ivor Hay. Formation qui changea de nom pour The Saints avec l'arrivée d'un quatrième membre à la basse.

Le groupe The Saints s'est d'abord établi à Brisbane, dans le Queensland. Région d'Australie où le heavy métal était le genre dominant à l'époque de (I'm) Stranded, premier album de The Saints sorti en 1976. Le disque passa presque inaperçu aux oreilles des Australiens, mais l'Angleterre, où le punk rock était en plein boum avec notamment God Save The Queen des Sex Pistols, leur fit bon accueil par l'intermédiaire la major EMI qui signa le groupe en 1977 et les invita à venir faire la promotion de la réédition de leur disque sur place.

The Saints a fait ses débuts sur les scènes britanniques en première partie des Ramones et de Talking Heads avant de rapidement sortir leur deuxième album Eternally Yours, avec des chansons moins brutes et plus travaillées. La même année, en 1978, sur l'album Prehistoric Sounds, ils commencent à intégrer des cuivres sur leurs chansons et s'affranchissent du punk rock élémentaire. Ce troisième album a aussi marqué le départ d'Edmund Kuepper et d'Ivor Hay, les deux membres fondateurs avec Chris Bailey.

Le chanteur à la voix délicieusement râpeuse et légèrement désenchantée a cependant continué à produire des disques sous le nom The Saints, mais s'est écarté du style initial du groupe en préférant des chansons plus douces et en arborant une voix plus plaintive et lancinante. En parallèle, il a aussi produit des albums solo comme Casablanca (1983), Demons (1991) ou Encore (1965), pour ne citer qu'eux.

Bien que The Saints n'ont pas eu autant de succès que d'autres groupes de punk rock à l'époque, ils ont toutefois marqué l'esprit de musiciens influents à travers le monde. En témoigne la reprise de leur titre Just Like Fire Would par Bruce Springsteen en 2014, celle de Lost and Found par les Suédois de The Hives en 2001 ou encore celle de The Chameleon par Noir Désir sur l'album Du Ciment Sous Les Plaines en 1991.

Sur sa newsletter en ligne sous forme de lettre à fan pleine d'émotions, The Red Hand Files, Nick Cave a déclaré: "The Saints était le meilleur groupe d'Australie et Chris Bailey était mon chanteur préféré", avant de partager une photo d'un concert du groupe à Melbourne en 1977. Photo sur laquelle il figure au premier rang, juste derrière Chris Bailey, en ajoutant que s'il y avait un phylactère au-dessus de sa tête celui-ci indiquerait: "C'est ce que je veux faire, c'est que je veux être."

De nombreux artistes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux ces derniers jours. En voici un florilège:

Ed Kuepper, guitariste de The Saints et de Kid Galahad and The Eternals

very sad to confirm the news about Chris Bailey dying on the weekend. Chris and I met when we were about 14 during detention at Oxley High School and became close friends which later developed into what I always thought was an extremely strong artistic partnership, 1/2 pic.twitter.com/hQVKKHYgzT — Ed Kuepper (@EdKuepper) April 10, 2022

Warren Ellis, guitariste de Nick Cave end The Bad Seeds

Chris Bailey of the Saints: the voice that tore across the world, and changed the face of Brisbane | Music | The Guardian https://t.co/0U6RH8Bvnc — Warren Ellis (@warrenellis13) April 11, 2022

Duff McKagan, bassiste de Guns and Roses

Rest In Peace Chris Bailey. 21 years is a long, long time-to be in this prison when there ain't no crime. Saints forever! https://t.co/rWuvv8r49G — Duff McKagan (@DuffMcKagan) April 10, 2022

Guillaume Picalausa

