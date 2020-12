Le Covid n'y changera rien: comme chaque année, les disques et chansons de Noël pullulent, et la Wallifornie y va aussi de sa petite contribution: la preuve avec Romano Nervoso et David Leo.

S'il n'a pas encore tout à fait lancé sa carrière solo (au compte-gouttes, un single par-ci, un EP par-là), le chanteur de Malibu Stacy s'essaie au périlleux exercice de la chanson de Noël, avec tous les codes que celle-ci implique. Et comme celle-ci tombe en plein confinement, elle est forcément dédiée à un "different kind of Xmas", qu'il nous souhaite ironiquement "meilleur que celui de l'année passée". Allez, on a envie d'y croire!

>> Si vous pensez offrir le disque de Noël de Dolly Parton, de Chilly Gonzales, de Pierre Lapointe ou même de Shaggy, ils font partie de nos idées cadeaux à retrouver ici.

Chez les forts en gueule de Romano Nervoso, c'est par contre presque devenu une tradition: après Glam Rock Christmas en 2013 et Jingle my Bells en 2016, le groupe louviérois balance son nouvel hymne de saison. Circonstances obligent, Covid Christmas cause forcément de distanciation et de masques pour embrasser mémé, mais n'oublie évidemment pas les paillettes, les grosses distos et les pulls moches de Noël. Bam!

Si d'aventure, d'autres musiciens belges devaient se mettre à cet exercice de saison, ou si nous en avions loupé l'un ou l'autre, nous n'hésiterons pas à mettre cet article à jour.

