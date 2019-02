Brad Pitt va coproduire un documentaire sur Chris Cornell

Chris Cornell était l'une des figures majeures de la scène grunge dans les années 1990, comme chanteur de Soundgarden, puis d'Audioslave dans les années 2000. Le long-métrage qui lui sera consacré a été initié sous l'impulsion de Vicky Cornell, son épouse et cofondatrice de la Chris and Vicky Cornell foundation, et Brad Pitt, ami avec le chanteur depuis plus d'une décennie. Le documentaire devrait être orchestré par Peter Berg, réalisateur de blockbusters (Hancock en 2008, et Battleship en 2012) qui travaille également sur un documentaire sur Rihanna.

Le mois dernier, I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell, un concert de 5 heures a été donné au Forum de Los Angeles, pour célébrer sa mémoire et sa carrière. De nombreuses personnalités musicales telles que les Foo Fighters, Eddie Vedder, Fiona Apple, Metallica et Josh Homme s'étaient ainsi produites sur scène.

Le documentaire promet d'être riche en prestations scéniques et en anecdotes personnelles vu la supervision de sa famille. En attendant, Consequence of Sound a mis à disposition la setlist du concert et un reportage complet sur le concert.