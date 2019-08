Au BSF, le rappeur a déroulé ses rimes misanthropes, avec son charisme habituel. Noir, c'est noir...

Peur sur la ville. Pour sa deuxième soirée sur la place des Palais, le BSF avait décidé de monter une affiche entièrement rap. Un minimum pour ce qui, en 2019, est devenu le genre-roi, mais qui sent apparemment toujours le soufre : le festival annonçait ainsi une sécurité renforcée pour les concerts de mercredi. De fait, la "maréchaussée" était présente et visible, autour et dans l'enceinte de la scène principale du festival - nettement plus en tout cas que la veille pour le concert de Christine & The Queens... Des uniformes alignés pour canaliser la foule, largement mixte, vaguement métissée, de jeunes vingtenaires-trentenaires bcbg et autres hipsters venus gentiment pogoter sur le pavé bruxellois, notamment devant Columbine ou Caballero & JeanJass...

...