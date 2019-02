Benjamin Biolay et Melvil Poupaud au Théâtre 140: les photos de Lara Herbinia

Il y avait de l'amour, de l'humour et de la bienveillance qui planaient dans la salle et sur la scène mythique du 140 mercredi soir. Benjamin Biolay et Melvil Poupaud, duo fraternel accompagné de Johann Daglaard, ont offert un concert généreux et sensible qui s'inscrit dans la douceur onirique de ceux que l'on ne veut jamais oublier.